Финляндия и Норвегия усилили контроль на границе за автомобилями из России

Финские власти ввели круглосуточный контроль на КПП «Нейден» на границе с Норвегией для предотвращения въезда в страну машин с российскими номерами транзитом через норвежскую территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Barents Observer.

Отмечается, что совместный патруль двух стран теперь круглосуточно дежурит в районе КПП. До этого дорога контролировалась лишь в дневное время, а в темное проводились лишь выборочные проверки. Таким образом финская таможня намерена предотвратить въезд российских автомобилей в страну через территорию соседнего государства.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

С начала действия запрета на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими номерами власти Финляндии развернули на границе восемь таких машин.

Ранее сообщалось, что на личном автомобиле с российскими госномерами в Финляндию могут въехать дипломаты, граждане Евросоюза, члены их семей и просители убежища. Также в страну разрешено въехать на автобусе.