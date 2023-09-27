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В августе россияне приобрели около 47% новых автомобилей в кредит

Половина новых автомобилей в России продается в кредит

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Depositphotos

По итогам января-августа более 51% всех новых машин в России физлица купили с привлечением автокредита, следует из результатов анализа банка ВТБ.

В сегменте новых машин, где общий уровень цен корректируется активнее, автозаемщики традиционно проводят наибольшее количество кредитных сделок. По данным ВТБ, в августе с использованием заемных средств россияне приобрели около 47% новых автомобилей, что превышает показатели по итогам 2022 года (43,6%) и рекордного уровня 2021-го (43,4%).

«В 2023 году спрос россиян на автомобили восстановился, что сразу же отразилось на динамике рынка кредитов, которые сегодня выступают основным инструментом покупки. Помимо отложенных сделок и господдержки, фактором роста стало расширение ассортимента на фоне перезапуска отечественного производства и поступления китайских брендов», — рассказал заместитель начальника управления «Автокредитование» ВТБ Константин Снегирев.

По его словам, весомый вклад внесли и профессиональные участники рынка – дилеры, которые взяли на себя роль флагмана во вторичном сегменте, а также банки, запустившие новые финансовые инструменты для покупки машин с пробегом.

Аналитики ВТБ считают, что сегмент автокредитов может показать исторический результат – порядка 1,5 трлн рублей продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.

По оценке экспертов банка, продажи автокредитов в России уже составили около 1 трлн рублей. Этот результат на 40% превышает итоги за весь прошлый год и на 20% - за сопоставимый период рекордного 2021 года. Основным спросом заемщиков пользуются авто с пробегом, доля которых в выдачах кредитов превышает 78%.

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