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Появилось изображение кроссовера Skoda Kodiaq нового поколения

Skoda показала как будет выглядеть Kodiaq нового поколения

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Škoda

Чешская компания Skoda распространила изображения кроссовера Kodiaq нового поколения. Автомобиль будет представлен 4 октября.

Автомобиль получит массивный задний бампер, фонари с текстовой надписью Skoda между ними и светодиодные матричные фары второго поколения, основные световые элементы которых визуально похожи на кристаллы. Кроме того для модели будут предлагаться новые колесные диски размером от 17 до 20 дюймов. В салоне на центральной консоли установлен 13-дюймовый дисплей медиасистемы. Рычаг управления трансмиссией DSG теперь перемещен на рулевую колонку, что позволило обеспечить больше пространства для пассажиров. Также автомобиль получит кресла с функцией массажа.

Новый кроссовер Skoda Kodiaq построен на платформе MQB Evo. Длина автомобиля составляет 4758 мм, а колесная база — 2791 мм. О том, какими двигателями будет оснащена модель станет известно во время премьеры.

Ранее сообщалось, что компания Genesis представила обновленный кроссовер GV80 и его новую купеобразную версию.

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