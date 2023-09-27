Genesis показала конкурента BMW X6

Компания Genesis представила обновленный кроссовер GV80 и его новую купеобразную версию. Об этом сообщила пресс-служба корейского производителя.

На рынке Genesis GV80 Coupe станет конкурентом купе-кроссоверам BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Длина новинки составляет 4965 мм при колесной базе 2955 мм. Модель получила 20- и 22-дюймовые диски, спойлер на крышке багажника и четыре патрубка выхлопной системы. В салоне GV80 и купеобразной версии установлен 27-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и сенсорный блок управления климат-контролем.

Оба кроссовера оснащены системой полного привода и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Базовая версия оснащается турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 304 л.с. (422 Нм). Следующим в линейке идет 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 380л.с. (530 Нм). Покупатели версии Coupe могут заказать машину с таким же V6, который дополнительно оснащен электрическим компрессором (415 л.с.; 549 Нм).

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В августе этого года в России на авторынке появились новые кроссоверы Genesis GV70.

Ранее стало известно, сколько кроссоверов купили россияне.