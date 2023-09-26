Китайские машины могут подорожать на 20% в октябре

В октябре китайские автомобили подорожают на 20% из-за новых условий ввоза. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, сообщает НСН.

По словам Хайцеэра, китайским автокомпаниям придется менять схему ввоза машин в Россию, что отразится на ценах.

«Да, конкуренция замедлилась, к сожалению, у нас некоторые автомобили теперь с 1 октября могут поставляться только частным образом. Многие китайские производители, которые продавали здесь машины, привозили их через маленькие компании. Ситуация поменяется, некоторые китайские марки не смогут приезжать без специального одобрения. Это тоже может повлиять на то, что на 20% машины подорожают, потому что НДС не будет идти в зачет. Другие факторы незначительные», — сказал он.

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Этот показатель впервые превысил отметку в 3 млн рублей. По сравнению с августом прошлого года средневзвешенная цена новой легковушки выросла почти на 1 млн рублей. Цены существенно выросли в августе на фоне введения нового утилизационного сбора и ослабления курса рубля, отметили эксперты.

В первой половине сентября в России подорожали автомобили девяти марок. Согласно прогнозам дилеров, машин вырастут в цене еще на 20% к концу года.

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