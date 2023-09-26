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Стало известно, когда Nissan перейдет на электромобили

Nissan начнет продавать только электромобили в Европе с 2030 года

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Nissan

К 2030 году Nissan будет продавать в Европе только электрические автомобили. Об этом заявил президент и генеральный директор автокомпании Макото Учида, сообщает Nikkei.

К весне 2027 года Nissan планирует добиться, чтобы 98% объема продаж автомобилей в Европе составляли электрокары и гибриды. К 2030 году японский автопроизводитель собирается выпустить 19 новых электромобилей и восемь гибридных моделей.

Что касается других японских производителей, Toyota надеется, что к 2030 году на электромобили придется половина ее продаж в Западной Европе. Honda планирует к 2040 году продавать на мировом рынке только электромобили и автомобили на топливных элементах.

Запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания планируется ввести в Евросоюзе в 2035 года. В Великобритании запрет на продажи бензиновых и дизельных автомобилей собирались ввести с 2030 года, но реализацию этих мер отложат до 2035 года, говорится в заметке.

Ранее стало известно, когда Volvo полностью откажется от дизельных автомобилей.

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