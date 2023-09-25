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Стало известно, сколько россиян могут позволить себе купить новый автомобиль

«КП»: 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль

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Depositphotos

Только 3% жителей России могут позволить купить себе новый автомобиль в ближайшее время, показал опрос kp.ru. В исследовании приняли участие 5,9 тыс. человек.

Еще 4% опрошенных ответили, что планируют купить подержанную машину, 1% — рассчитывают в этом году получить авто в подарок от родственников. 15% россиян хотят купить автомобиль не в этом году, а тогда, когда стабилизируются цены или получится накопить на покупку.

Большинство участников опроса не собираются покупать машину в обозримом будущем. В частности, 10% ответили, что недавно купили машину и не планируют ее менять, еще 24% сделали покупку давно, но также не планируют покупать другую.

«Езжу на своей машине много лет и поменять нет бюджета. Хотя желание есть», — рассказал один из участников исследования.

Оставшиеся 43% респондентов не имеют машины и не собираются ее покупать. Они пояснили, что считают более удобным общественный транспорт, такси или каршеринг.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников до этого сказал, что на автомобильном рынке России сложился острый дефицит предложения автомобилей.

Ранее эксперт предостерег автовладельцев от перехода на бензин АИ-92 для экономии.

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