Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов

Кабмин ограничил поставки бензина в Абхазию и Южную Осетию

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Правительство России внесло ряд корректировок в документ о запрете экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кабмин отменил исключение на запрет вывоза нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию. При этом под запрет на экспорт не подпадает вывозимое в рамках межправсоглашений топливо, в том числе поставки в страны ЕАЭС, а также транзит, поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, транспортировка физлицами для личного пользования и прочее. Перевозки нефтепродуктов морем между ЕАЭС без захода в иностранный порт разрешены.

В постановлении также ввели разрешение на транспортировку нефтепродуктов, принятых РЖД и «Транснефтью» до 21 сентября, а также вывели из-под действия запрета судовое топливо, газойли и средние дистилляты.

Ограничения на вывоз топлива из России правительство РФ ввело на прошлой неделе. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях