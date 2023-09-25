Кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов

Правительство России внесло ряд корректировок в документ о запрете экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кабмин отменил исключение на запрет вывоза нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию. При этом под запрет на экспорт не подпадает вывозимое в рамках межправсоглашений топливо, в том числе поставки в страны ЕАЭС, а также транзит, поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, транспортировка физлицами для личного пользования и прочее. Перевозки нефтепродуктов морем между ЕАЭС без захода в иностранный порт разрешены.

В постановлении также ввели разрешение на транспортировку нефтепродуктов, принятых РЖД и «Транснефтью» до 21 сентября, а также вывели из-под действия запрета судовое топливо, газойли и средние дистилляты.

Ограничения на вывоз топлива из России правительство РФ ввело на прошлой неделе. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.