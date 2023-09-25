В Москве ищут водителя грузовика, из кабины которого выпала девушка без сознания

В Москве полицейские ищут водителя грузовика, у которого из кабины на ходу выпала девушка без сознания. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в столичном районе Хамовники и попал на видео. На ходу из грузового автомобиля выпала девушка без сознания. Водитель машины остановился, поднял пассажирку и погрузил обратно в кабину, поднял ее одежду и уехал.

Следов крови на месте падения эксперты не обнаружили. По данным Shot, машина принадлежит столичной фирме, которая занимается интернет-торговлей стройматериалами. В ситуации разбирается полиция, последний раз грузовик видели за МКАДом.

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