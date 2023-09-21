Китайский автобренд Avatr выйдет на рынок России

В 2024 году на рынке России начнутся официальные продажи электромобилей китайской марки Avatr. Об этом представители компании сообщили Autonews.ru.

Автомобили Avatr будут поставляться в Россию через местное представительство концерна Changan. Первыми моделями на рынке РФ станут кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12.

Компания Avatr существует с 2021 года. Это совместный продукт Changan, IT-гиганта Huawei, разрабатывающего программное обеспечение для мультимедийной системы, а также концерна CATL, поставляющего аккумуляторы для тяговых батарей.

Электрокар Avatr 12 был представлен в начале сентября 2023 года на автосалоне в Мюнхене. Суммарная мощность силовой установки составляет 578 л.с., заявленный запас хода — 700 км. Модель Avatr 11 поставляется в РФ по схеме параллельного импорта и пользуется высоким спросом, рассказывали дилеры.

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