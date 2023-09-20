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На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта второй раз за сутки

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

В сообщении также содержится призыв к находящимся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого 20 августа уже сообщалось о приостановке движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту на полтора часа. Причины остановки движения автомобилей не уточняются. В прошлый раз проезд автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали утром 19 сентября на один час.

14 сентября Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 дронов и пяти безэкипажных катеров ВСУ, которые атаковали патрульный корабль Черноморского флота и территорию Крыма. 12 августа Минобороны РФ информировало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы РФ отбили атаку украинских беспилотников на полуостров. В налете участвовали 20 дронов, из них 14 были сбиты огнем из средств ПВО, еще шесть беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и посажены в Крыму.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

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