Норвегия планирует ограничить использование российских автомобилей в стране

Министерство иностранных дел Норвегии работает над ограничением использования российских автомобилей в стране. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на государственного секретаря в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинда Вада Петерссона, передает ТАСС.

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы изучаем, как можно это организовать, и быстро представим эффективные меры», — сказал госсекретарь.

Как отмечает NRK, Норвегия запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с госномерами России.

Запрет на въезд зарегистрированных в России машин начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии с 13 сентября. Аналогичные меры Финляндия ввела 16 сентября. Норвегия остается последней страной Шенгенской зоны, граничащей с РФ, куда россияне пока могут въехать на машине.

В прошедшие выходные, 16-17 сентября, финские таможенные органы не пустили в страну 37 зарегистрированных в России автомобилей. Польша не пропустила только одну машину с российской регистрацией после запрета.

Ранее финская таможня рассказала, кому можно въезжать на российских машинах.