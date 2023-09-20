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Lexus может выпустить пикап

Lexus рассмотрит возможность производства пикапов в случае интереса клиентов

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lexus.com

Принадлежащий корпорации Toyota люксовый бренд Lexus может выпустить новую модель в кузове пикап в случае интереса клиентов к такому автомобилю. Об этом заявил руководитель бренда Lexus Такаши Ватанабе, сообщает Motor1.

«Если у потребителей есть острая потребность в выпуске пикапа Lexus, это вопрос возможности в будущем. Мы не будем отказывать клиентам в пикапе Lexus , но на данный момент у нас нет таких обсуждений», — приводит издание слова топ-менеджера.

По словам Ватанабе, если будет принято решение о запуске в производство пикапа Lexus, он не будет базироваться на каком-либо существующем пикапе Toyota — таком как Hilux, Tacoma и Tundra. Команда разработчиков сделает пикап Lexus электрическим, у него не будет двигателя внутреннего сгорания, уточнил руководитель Lexus.

До этого стало известно, что Geely Emgrand может поступить на российский рынок в октябре.

Ранее Volkswagen представил новое поколение кроссовера Tiguan.

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