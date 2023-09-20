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Объемы затрат россиян на новые автомобили выросли на 16% за два месяца

Российский авторынок в денежном выражении вырос на 16% за июль и август

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Chery

Объем российского авторынка в денежном выражении увеличился на 16% за июль и август 2023 года и достиг в августе 304 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо».

По его данным, с июля по август рост оборота на российском рынке легковых автомобилей усилился. В мае выручка дилеров за приобретенные россиянами автомобили составила 185 млрд рублей, в июне 218 млрд рублей, в июле 262 млрд рублей и в августе — 304 млрд рублей.

С января по август выручка на российском рынке легковых автомобилей составила 1,58 трлн рублей против против 961,7 млрд рублей в аналогичном периоде 2022 года.

В августе лидером по обороту с продаж стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. За месяц в РФ продано 7 тыс. таких автомобилей на сумму 19,3 млрд рублей. На втором месте Lada Granta с показателем 12,8 млрд рублей, на третьем — Omoda C5, за которые дилеры получили 12,7 млрд рублей при тираже менее 4,7 тыс. машин. За ней следуют Haval Jolion и Geely Monjaro.

Ранее Volkswagen представил новое поколение кроссовера Tiguan.

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