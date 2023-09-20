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Финская таможня рассказала, кому можно въезжать на российских машинах

Финская таможня: автобусам и машинам с дипномерами разрешено въехать в Финляндию

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Алексей Даничев/РИА Новости

На личном автомобиле с российскими госномерами в Финляндию могут въехать дипломаты, граждане Евросоюза, члены их семей и просители убежища. Также в страну разрешено въехать на автобусе, сообщили РБК в финской таможне.

Представители таможни рассказали, что, несмотря на санкции, таким путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи, в том числе телефоны, ноутбуки, одежду и украшения. Отмечается, что при попытке въезда в Финляндию на зарегистрированном в РФ автомобиле финская таможня «обычно не арестовывает и не конфискует» его, а просто возвращает обратно в Россию.

В прошедшие выходные, 16-17 сентября, финские таможенные органы не пустили в страну 37 зарегистрированных в России автомобилей. После введения запрета на въезд российских машин интенсивность движения на границе снизилась. Если обычно за сутки в Финляндию въезжают около 600-700 человек, то в субботу этот показатель упал до 95 человек, а в воскресенье — до 40 человек.

Запрет на въезд зарегистрированных в России машин начал действовать в Финляндии 16 сентября. Машины с российскими номерами, уже прибывшие в страну, должны быть вывезены до 16 марта 2024 года. Посольство РФ уже порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерами. С 13 сентября запрет на въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее стало известно, будет ли Франция запрещать въезд авто из РФ.

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