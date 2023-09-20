Стало известно, какой китайский вариатор получат автомобили Lada

«АвтоВАЗ» начнет устанавливать на автомобили Lada китайские вариаторы фирмы WanLiYang (WLY). Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

По данным канала, когда проект по выбору автоматической трансмиссии только начинался, специалисты «АвтоВАЗа» изучали вариаторы фирм JAC, SOKON и WLY. Агрегат компании JAC проходил испытания на Lada Vesta, но в итоге отечественные инженеры остановили выбор на клиноременном вариаторе китайской фирмы WLY (WanLiYang).

Отмечается, что вариатор WLY CVT18 способен выдерживать 180 Нм крутящего момента, чего достаточно для любой модели Lada. Сейчас «АвтоВАЗ» выпускает только автомобили с механической трансмиссией. Vesta доступна только с 5-ступенчатой «механикой», которая работает в связке с 1,6-литровым мотором мощностью 90 либо 106 л.с.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил унифицировать Lada Niva Legend и Niva Travel.