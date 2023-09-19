Житель Петербурга пять раз протаранил чужое авто и сказал, что не был за рулем

Житель Санкт-Петербурга пять раз протаранил чужой автомобиль, заявив при этом, что за рулем был другой человек. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным следствия, мужчина на Chevrolet Explorer двигался по перекрестку Петербургского и Кузьминского шоссе в Пушкине. Но внезапно вышел из автомобиля и вступил в перепалку с водителем авто, следовавшего за ним, ударил его по лицу. Затем нападавший вернулся в свою машину и пять раз врезался задним ходом в иномарку пострадавшего.

Обвиняемый отказался признавать свою вину. Суд на год лишил его прав.

Накануне в Красноярском крае угонщик Toyota провез на крыше сына владельца автомобиля, который пытался ему помешать. После ДТП «пассажиру» авто была оказана разовая медицинская помощь. После этого угонщика задержали.

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