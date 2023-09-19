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Житель Петербурга пять раз протаранил чужое авто и сказал, что не был за рулем

В Петербурге водитель пять раз протаранил авто и сказал, что не был за рулем

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Житель Санкт-Петербурга пять раз протаранил чужой автомобиль, заявив при этом, что за рулем был другой человек. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным следствия, мужчина на Chevrolet Explorer двигался по перекрестку Петербургского и Кузьминского шоссе в Пушкине. Но внезапно вышел из автомобиля и вступил в перепалку с водителем авто, следовавшего за ним, ударил его по лицу. Затем нападавший вернулся в свою машину и пять раз врезался задним ходом в иномарку пострадавшего.

Обвиняемый отказался признавать свою вину. Суд на год лишил его прав.

Накануне в Красноярском крае угонщик Toyota провез на крыше сына владельца автомобиля, который пытался ему помешать. После ДТП «пассажиру» авто была оказана разовая медицинская помощь. После этого угонщика задержали.

Ранее водителям рассказали, как защититься от автоподставы на дорогах.

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