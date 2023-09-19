Финляндия за выходные не пустила почти половину автомобилей с российскими номерами

На прошедших выходных, 16-17 сентября, финские таможенные органы не пустили в страну 37 зарегистрированных в России автомобилей. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на данные таможни.

«За прошедшие выходные на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль. Из них 37 вынуждены были вернуться в РФ или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию», — говорится в сообщении.

По данным таможенной службы, 44 автомобиля с российской регистрацией имели основания для въезда в Финляндию. При этом автобусное движение на границе РФ и Финляндии после введения новых ограничений возросло. Отмечается, что после введения запрета на въезд российских машин интенсивность движения на границе снизилась. Если обычно за сутки в Финляндию въезжают около 600-700 человек, то в субботу этот показатель упал до 95 человек, а в воскресенье — до 40 человек.

В таможенной службе подчеркнули, что запрет на въезд распространяется на транспортные средства, а не на людей. Граждане России, у которых есть основания для въезда в Финляндию, могут оставить свой автомобиль на российской стороне границы и продолжить путь на автобусе.

Запрет на въезд зарегистрированных в России машин начал действовать в Финляндии 16 сентября. Машины с российскими номерами, уже прибывшие в страну, должны быть вывезены до 16 марта 2024 года. Посольство РФ уже порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерами.

Ранее стало известно, будет ли Франция запрещать въезд авто из РФ.