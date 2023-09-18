Водитель автобуса ехал с загоревшимся колесом, пока оно не взорвалось

В Мурманской области водитель междугородного автобуса с задымившимся колесом продолжал движение, пока оно не взорвалось. Видеозапись инцидента разместил паблик «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых из салона, видно, что из-под левого переднего колеса движущегося автобуса валит густой белый дым, а затем возникает вспышка пламени. После этого автобус остановился, пассажиры эвакуировались из салона и отошли на безопасное расстояние.

В салоне ехали около 10 человек. О пострадавших не сообщается.

До этого в Уфе автомобиль перевернулся после ДТП на перекрестке и едва не сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Также в Петербурге полицейские задержали водителя Lada, который вез в салоне автомат и дымовую шашку.

Ранее на юге Москвы два козла устроили драку на капоте автомобиля.