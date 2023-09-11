В Китае показали кроссовер NIO EC6 нового поколения

Компания NIO представила купе-кроссовер NIO EC6 второго поколения в Китае. Об этом сообщает портал Autohome.

Новинка отличается более узкой оптикой и бамперами в другом дизайне, а также активным задним спойлером. Длина кроссовера составляет 4849 мм при колесной базе 2915 мм. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой с моторами на каждой оси и системой полного привода. Суммарная мощность составляет 489 л.с. В зависимости от модификации максимальная дальность хода на одном заряде батареи варьируется от 495 до 630 километров.

В салоне установлены цифровая приборная панель и центральный экран мультимедиа-системы, которая, как и функции помощи водителю, работает на технологии NVIDIA. NIO EC6 получила звукоизоляционные стекла и систему шумоподавления, а также кресла с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Объем багажника составляет 594 л (1402 л при сложенных задних сиденьях). По словам производителя, кроссовер способен буксировать груз массой до 1260 кг.

Стоимость нового NIO EC6 объявят позднее. Модель первого поколения продается в Китае по цене от 338 тыс. юаней (4,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

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