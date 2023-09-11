Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае показали кроссовер NIO EC6 нового поколения

Китайская компания NIO представила кроссовер EC6 второго поколения

close
100%
NIO

Компания NIO представила купе-кроссовер NIO EC6 второго поколения в Китае. Об этом сообщает портал Autohome.

Новинка отличается более узкой оптикой и бамперами в другом дизайне, а также активным задним спойлером. Длина кроссовера составляет 4849 мм при колесной базе 2915 мм. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой с моторами на каждой оси и системой полного привода. Суммарная мощность составляет 489 л.с. В зависимости от модификации максимальная дальность хода на одном заряде батареи варьируется от 495 до 630 километров.

В салоне установлены цифровая приборная панель и центральный экран мультимедиа-системы, которая, как и функции помощи водителю, работает на технологии NVIDIA. NIO EC6 получила звукоизоляционные стекла и систему шумоподавления, а также кресла с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Объем багажника составляет 594 л (1402 л при сложенных задних сиденьях). По словам производителя, кроссовер способен буксировать груз массой до 1260 кг.

Стоимость нового NIO EC6 объявят позднее. Модель первого поколения продается в Китае по цене от 338 тыс. юаней (4,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

close
100%
NIO

Ранее в Китае начались продажи обновленного седана Geely Geometry G6.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях