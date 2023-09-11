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Geely обновила седан Geometry G6

В Китае начались продажи обновленного седана Geely Geometry G6

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Geely

Компания Geely начала продажи в Китае обновленного электрического седана Geometry G6. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль доступен в четырех комплектациях по цене от 119 800 юаней (1,5 млн рублей).

Автомобиль стал немного больше в размерах у него появилась подсветка логотипа на решетке радиатора. В салоне установлена 10,2-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с операционной системой HarmonyOS от Huawei.

До обновления Geometry G6 оснащался единственным электродвигателем на передней оси, выдающим 204 л.с. Одной зарядки хватает, чтобы проехать от 480 до 620 км. Теперь автомобиль получил еще 136-сильный электромотор. Запас хода у такого автомобиля составляет 410 км. Пополнить заряд аккумулятора с 30% до 80% можно за 20 минут, используя специальное зарядное устройство. Первые автомобили уже поступили к дилерам.

Ранее сообщалось, что Jeep представит обновленный пикап Gladiator 13 сентября.

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