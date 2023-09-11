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Названа дата дебюта обновленного пикапа Jeep Gladiator

Jeep представит обновленный пикап Gladiator 13 сентября

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Jeep

Американский автопроизводитель Jeep планирует представить 13 сентября на автосалоне в Детройте обновленный пикап Gladiator. Об этом сообщает motor1.com.

По данным портала, автомобиль получит решетку радиатора черного цвета, видоизмененные поворотники, обновленные бамперы и фонари. Не исключено, что появятся новые легкосплавные диски размером от 17 до 20 дюймов. В салоне установят иную переднюю панель.

О технических изменениях, а также о двигателях, которыми будет оснащаться обновленный Jeep Gladiator, не сообщается. Известно только, что модель лишится дизельного силового агрегата. На европейском рынке модель предлагаться не будет.

До этого сообщалось, что обновленный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ появится в России до конца текущего года. Скорее всего, это произойдет в октябре-ноябре 2023 года. Автомобиль обновится по тому же сценарию, что и полноприводный Tiggo 8 Pro Max. У машины появится новые решетка радиатора со светящимся логотипом бренда и фонари.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель ПАО «Соллерс» выплатит по налогу на сверхприбыль около 150 млн рублей.

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