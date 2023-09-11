Chery планирует начать продажи в России обновленного кроссовера Tiggo 8 Pro e+

Обновленный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ появится в России до конца текущего года. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Отмечается что обновленный Chery Tiggo 8 Pro e+ выйдет на отечественный рынок до наступления зимы. Скорее всего, это произойдет в октябре-ноябре 2023 года. Автомобиль обновится по тому же сценарию, что и полноприводный Tiggo 8 Pro Max. У машины появится новая решетка радиатора со светящимся логотипом бренда. Сзади появятся фонари с эффектным рисунком и Т-образный стоп-сигнал под спойлером. В салоне изменится передняя панель, большинство физических кнопок станут сенсорными.

О двигателе для гибрида не сообщается. Актуальный Chery Tiggo 8 Pro e+ продается в России с силовой установкой мощностью 326 л.с. При полностью заряженной батарее и полном баке он может проехать более 1000 км. Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 4 859 900 рублей. С учетом всех скидок она может быть снижена до 3 979 900 рублей.

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