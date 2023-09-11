Массовая авария с участием шести автомобилей произошла в Москве

В Москве шесть легковых автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Инцидент произошел на севере Москвы.

«На МСД (СВХ, дом 31, к. 1 по Зеленоградской ул.) произошло ДТП с участием 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попали Hyundai Creta, Mercedes-Benz S-класса, а также еще четыре иномарки. Как минимум у трех автомобилей сильно повреждены кузова. У корейского кроссовера в результате удара в заднюю часть повреждены бампер, крылья, крышка багажника, разбито стекло.

После ДТП движение транспорта в сторону центра осуществлялось по двум полосам из четырех. в 14:01 стало известно, что движение на участке дороги восстановлено.

До этого в городе Учалы мужчина наехал на ногу полицейского и врезался в служебную машину, скрываясь от погони. Нарушителем оказался ранее судимый житель села Поляковка, проверка на трезвость показала, что мужчина пьян.

Ранее в Петербурге самокатчик спровоцировал аварию с переворотом.