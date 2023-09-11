Стало известно, что будут производить на бывшем заводе Isuzu в РФ

Компания «Соллерс» планирует перезапустить бывшую площадку Isuzu (сейчас — «Соллерс Комтранс») в конце 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы компании Зою Каику. На предприятии будет выпускаться новая линейка автомобилей.

«Мы рассчитываем, что представленную линейку мы будем в самом конце года производить в Ульяновске», — сказала Зоя Каика.

По ее словам, это будут машины, которые помогут компании сохранить рыночную долю, которую ранее занимали автомобили Isuzu на российском рынке. О том, какие именно модели будут выпускаться на бывшей площадке Isuzu, не сообщается.

До этого стало известно, что во Владивостоке запустили производство пикапов Sollers ST6. Автомобиль оснащен системой полного привода с понижающей передачей. В моторную гамму вошли бензиновый (176 л.с.) и дизельный (136 л.с.) двигатели объемом 2,0 литра, с ними сочетается шестиступенчатая механическая трансмиссия.

Бензиновую версию Sollers ST6 оценили в 2,4 млн рублей, дизельную — в 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи минивэнов GAC Hycan V09.