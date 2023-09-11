Пьяный мужчина напал на пассажира в троллейбусе

В Новосибирске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал драку с пассажиром в салоне троллейбуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирский паблик».

Отмечается, что инцидент произошел в салоне троллейбуса №7. Судя по видео, мужчины сидели напротив друг друга и оживленно беседовали. В какой-то момент один из них начал драку. Стоявшие рядом пассажиры разняли мужчин и они продолжили общение на расстоянии.

По данным канала, драка произошла из-за несовпадения политических взглядов.

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