Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина напал на пассажира в троллейбусе

В Новосибирске мужчина подрался с пассажиром троллейбуса из-за политики

В Новосибирске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал драку с пассажиром в салоне троллейбуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирский паблик».

Отмечается, что инцидент произошел в салоне троллейбуса №7. Судя по видео, мужчины сидели напротив друг друга и оживленно беседовали. В какой-то момент один из них начал драку. Стоявшие рядом пассажиры разняли мужчин и они продолжили общение на расстоянии.

По данным канала, драка произошла из-за несовпадения политических взглядов.

До этого на Камчатке туристы на внедорожнике напали на сотрудницу природного парка. Мужчины на машине проехали в сторону вулкана Корякского по неустановленному маршруту. Нарушали почвенный покров, топтали растительность. Во время маневров едва не задавили инспектора природного парка. На место были вызваны сотрудники полиции. Туристов ищут.

Ранее сообщалось, что в Минске женщина для фото влезла на капот редкого ретрокара и смяла его.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях