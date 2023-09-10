Массовая автомобильная авария произошла на северо-западе Москвы

Массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в направлении Звенигородского шоссе) произошло столкновение нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

Столкновение машин произошло поздно вечером 9 сентября. В 23:51 на месте уже работали сотрудники Госавтоинспекции, а также медики. Одна из попавших в ДТП машин — такси. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП было затруднено. По данным ведомства, проезжую часть освободили к 7 утра 10 сентября.

До этого в Краснодаре пешеход, сбитый автомобилем, вылетел на перекресток, где в этот момент проезжал автобус. Водитель маршрутного транспорта успел среагировать и затормозил примерно в метре от человека. На место происшествия была вызвана скорая помощь, он госпитализирован с травмами. ГИБДД ведет расследование аварии.

Ранее сообщалось, что в Минске женщина для фото влезла на капот редкого ретрокара и смяла его.