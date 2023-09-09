В Белоруссии фотографирующаяся женщина промяла капот раритетного DeSoto

В Минске женщина взобралась на капот припаркованного на улице автомобиля DeSoto 1948 года выпуска и оставила на машине глубокие вмятины. Об этом сообщает auto.onliner.by

Владелец автомобиля по имени Кирилл рассказал изданию, что раритетная машина была припаркована на улице Карла Маркса. Подойдя к автомобилю, он обнаружил на капоте глубокую вмятину, а также неподалеку заметил двух девушек. На лице одной из них была маска, а вторая фотографировала подругу.

«Маска привлекла мое внимание, но на тот момент я не мог знать, что именно эти люди причастны к повреждению. В то утро мне нужно было срочно ехать по делам, поиском причастных ко вмятине я занялся чуть позже», — сообщил автовладелец.

Затем он обратился в соседний магазин и просмотрел записи с камеры наблюдения. Выяснилось, что девушка в маске влезла на автомобиль за несколько минут до появления владельца DeSoto. По факту повреждения машины он обратился с заявлением в милицию.

Марка DeSoto входила в американский концерн Chrysler. Автомобили под этим брендом выпускались с 1928 по 1961 год.

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