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«АвтоВАЗ» показал спортивную Lada Granta

В Москве представлена гоночная Lada Granta

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Телеграм-канал «LADA Sport ROSNEFT»

В Москве на фестивале технических видов спорта показана гоночная версия Lada Granta. Об этом сообщается в Telegram-канале гоночной команды Lada Sport Rosneft.

Лифтбэк Lada Granta Sport построен для участия в соревнованиях класса S1600, которые являются одной из первых ступеней в российском автоспорте. Автомобиль получил гоночные кресла и интегрированный каркас безопасности. На двери багажника укреплен небольшой спойлер.

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Телеграм-канал «LADA Granta Sport»

Lada Granta Sport оснащена мотором 1,6 мощностью 122 л.с., у нее уменьшен дорожный просвет и установлены дисковые тормоза на всех колесах. Комбинация приборов осталась штатной, но вместо медиасистемы установлен блок кнопок и тумблеров, отвечающих за включение зажигания, отключение массы, принудительное включение вентилятора.

Здесь же размещены клавиши стеклоподъемников. Стандартные обивки дверей заменены облегченными плоскими листами. О цене новой машины не сообщается.

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