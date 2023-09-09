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Собака на два часа заблокировала пассажирский автобус

В Ростовской области собака захватила автобус, выгнав пассажиров и водителя

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«Подслушано Каменск-Шахтинский»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский»

На хуторе Старая Станица в Ростовской области агрессивная собака забежала в автобус и выгнала из него пассажиров и водителя, сообщает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

На опубликованных фото и видео видно, что животное расположилось в районе водительского места в салоне автобуса и не подпускало к себе людей, лая и оскаливая зубы. Попытки вытащить его за ошейник или выманить едой не увенчались успехом. По словам очевидцев, собака бросалась на тех, кто пытался подойти близко к автобусу.

Через два часа удалить животное из салона удалось местному спасателю Евгению Филиппенкову, который оделся в защитный костюм и вооружился палкой с веревкой. Собаку поместили за решетку у места продажи арбузов, ее хозяина разыскивают.

Ранее стало известно, что BMW отказалась от сервиса платной подписки на подогрев сидений.

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