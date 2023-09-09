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В Кремле анонсировали запуск в Москве новых транспортных путей

Путин в День города вместе с Собяниным запустит в Москве новые транспортные пути

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Кристина Кормилицына/TACC

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравит жителей столицы с Днем города и совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет новые дороги и линию МЦД-4. Об этом информирует пресс-служба Кремля на официальном сайте.

Согласно информации пресс-службы, глава государства и градоначальник по видеосвязи запустят ряд новых транспортных артерий Москвы.

В частности, будет открыто движение пассажирских поездов по новому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), движение по проспекту Багратиона и южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД).

В публикации уточняется, что 9 сентября у Путина назначено совещание о социально-экономическом развитии Смоленской области, которое тоже пройдет в формате видеосвязи. В ходе заседания будут обговорены вопросы развития инфраструктуры и обрабатывающей промышленности Смоленщины.

До этого стало известно, что московское метро, а также МЦК в День города с ночь с 9 на 10 сентября будут работать беспрерывно.

Ранее на коммунальной технике столицы появились поздравительные наклейки ко Дню города.

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