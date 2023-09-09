Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

По Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный канал информцентра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указывается в публикации.

В центре рекомендуют находящимся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что движение по поврежденной в июле части Крымского моста планируют запустить в ближайшие 7-10 дней. По его словам, новый пролет уже был поставлен и полностью смонтирован. В текущий момент укладывают асфальт, делают освещение и барьеры.

До этого Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.