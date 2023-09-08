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BMW отказалась от платной подписки на подогрев сидений

BMW перестала предлагать платную подписку на подогрев сидений своих машин

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BMW Groupe

Компания BMW отказалась от взимания абонентской платы за пользование подогревом сидений в своих автомобилях, сообщает Autocar со ссылкой на члена правления BMW по продажам и маркетингу Питера Ноту.

«Чего мы больше не делаем – и это очень известный пример – так это не предлагаем подогрев сидений таким образом. Он либо включен, либо выключен. Мы предлагаем его с завода, и он либо есть, либо его нет», — отметил Нота, говоря о развитии системы опций по подписке, которым занимается немецкая компания.

Питер Нота признал, что платный подогрев сидений не получил большого признания пользователей. Вместе с тем он отметил, что система помощи при парковке хорошо принята клиентами.

BMW ввела ежемесячную плату в $18 за пользование установленным в автомобиле подогревом сидений на некоторых рынках в 2022 году, напоминает businessinsider.com.

Ранее марка Lotus представила новую модель Emeya.

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