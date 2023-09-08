Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль

В Москве мужчина поджег автомобиль, сделать это его убедил незнакомец из интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отдел полиции по району Строгино поступило сообщение о возгорании автомобилей. Полицейские установили двух поджигателей и задержали их. Один из задержанных рассказал, что пойти на преступление его убедил незнакомый человек из мессенджера Telegram.

«Позвонил незнакомый мне контакт в Telegram. Поставил условие, сказал, не сожгу машину, он меня найдет, там уже со мной разберется сам», — сказал задержанный и добавил, что, по словам незнакомца, к нему должен был присоединиться еще один мужчина, и денег за поджог он не получал.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве (ст. 167 и 213 УК РФ).

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