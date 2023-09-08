Момент наезда на водителя после драки на заправке попал на видео

Момент наезда водителя внедорожника Range Rover после конфликта на АЗС попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

На кадрах видно, что владелец белого седана Volkswagen Jetta направляется к своему автомобилю и открывает дверь, в намерении сесть за руль. В этот момент водитель стоящего позади черного Range Rover начинает движение и таранит заднюю часть Volkswagen. Водитель белого седана в этот момент не успел сесть за руль, упал на асфальт и оказался под колесами внедорожника. Мужчина на Range Rover переехал лежащего человека.

Конфликт между двумя водителями, переросший в драку, произошел на территории АЗС в Коминтерновском районе Воронежа. После этого 33-летний водитель Range Rover наехал на своего 54-летнего оппонента. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Ранее в Москве водитель Volkswagen наехал на инспектора ГИБДД.