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Дилеры объяснили причины подорожания каско на автомобили

«Автодом»: полис каско дорожает из-за роста цен на автомобили и запчасти

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Global Look Press

Полисы добровольного автострахования каско подорожали в России из-за роста цен на автомобили и запчасти. Об этом сообщили представители дилерского холдинга «Автодом», передают «Автоновости дня».

«Взносы по каско рассчитываются исходя из стоимости авто. Соответственно, подорожание автомобилей приводит к увеличению страховых взносов», — сообщили в компании.

Подорожание запчастей, вызванное снижением курса рубля, может привести к дальнейшему пересмотру тарифов, объяснил собеседник. Крупные игроки на рынке автострахования пока незначительно повысили цены на полисы каско, но в ближайшее время ситуация может измениться, отметили в компании.

В августе 2023 года свои российские прайс-листы переписали сразу 14 автопроизводителей, за первую неделю сентября подорожали автомобили восьми марок. По данным портала «Дром», запчасти для автомобилей выросли в цене на 20% с начала года.

Ранее дилеры сообщили о новых моделях машин, которые выйдут на рынок осенью.

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