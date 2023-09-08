Автодилеры сообщили о новых моделях машин, которые выйдут на рынок осенью

Российские автодилеры начнут осенью 2023 года продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo, а также привезут в Россию электрические кроссоверы BMW iX3, а также премиум-модели китайского бренда Hongqi. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой опрошенных представителей дилерских холдингов.

«Среди новинок осенью стартуют продажи моделей премиум-сегмента Hongqi HQ9, Hongqi H9, Aito М5 и Aito М9, а также Li Auto L7 и Li Auto L9», — рассказали изданию в пресс-службе холдинга «Автодом».

Данные автомобили появятся в продаже благодаря расширению присутствия в нашей стране китайских автомобильных марок. Также компания планирует привезти в Россию электрический кроссовер BMW iX3, двигатель которого позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с.

Директор по продажам «Авилон Geely» Максим Васильев рассказал, что компания ожидает поступления в продажу кроссоверов Jaecoo J7 и J8, данный бренд ранее не был представлен в РФ.

Ранее стало известно, что в октябре в России появится новый Geely Coolray.