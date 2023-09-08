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В России начались продажи кроссоверов Venucia V-Online

Кроссоверы Venucia V-Online появились в России по цене от 2,8 млн рублей

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Venucia

Российские дилеры начали продавать китайские кроссоверы Venucia V-Online, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с такими автомобилями размещены в классифайдах, машины стоят от 2,8 до 3,2 млн рублей.

Кроссовер Venucia V-Online был представлен в 2021 году в Китае, где выпускается на совместном предприятии Nissan и Dongfeng. Модель построена на платформе VSA (Venucia Smart Architecture), которая разрабатывалась с использованием технологий альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Длина машины составляет 4607 мм при колесной базе 2700 мм.

Переднеприводный кроссовер доступен в двух модификациях — со 190-сильным турбомотором 1,5 и семидиапазонной роботизированной трансмиссией, а также с гибридной силовой установкой. Она состоит из 1,5-литрового турбодвигателя (163 л.с.), электромотора (204 л.с.) и аккумуляторной батареи. На электротяге кроссовер способен преодолеть до 110 км, а максимальная дальность хода превышает 1,1 тыс. км.

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Venucia

В салоне Venucia V-Online установлен единый блок с цифровой приборной панелью и мультимедиа. В список оснащения входят панорамная крыша, система кругового обзора, бесключевой доступ, восемь динамиков, беспроводная зарядка для смартфона и другие опции.

Ранее стало известна дата переноса премьеры Chery Tiggo 9 в России.

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