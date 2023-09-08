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Lotus разработал новую модель, которая будет конкурировать с Porsche Taycan

Lotus представил в Нью-Йорке новый седан Emeya

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Lotus

Lotus представил новую модель Emeya. Электрический седан способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с. Широкой публике автомобиль продемонстрируют на специальном мероприятии в Нью-Йорке с 9 сентября.

Автомобиль оснащен двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 905 л.с., емкость тяговой батареи составляет 102 кВтч. Максимальная скорость, которую способен развить Emeya — 256 км/ч.

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Lotus

Автомобиль оснащен пневмоподвеской с электронным управлением, которая сканирует дорожную поверхность с частотой 1000 раз в секунду. Он также получил аудиосистему с трехмерным объемным звучанием.

На рынке Lotus Emeya будет конкурировать с немецким Porsche Taycan, у которого близкие динамические характеристики, отмечает Automotive News Europe. В разгоне до «сотни» Lotus Emeya сравним с Porsche Taycan Turbo S.

Данных о запасе хода автопроизводитель не приводит, однако отмечается, что он будет сравним с таковым у Lotus Eletre, который может преодолеть на одной зарядке 600 км.

Производство Lotus Emeya будет налажено в Китае, на заводе компании Geely, которой принадлежит марка Lotus.

Ранее Omoda объявила о старте продаж седанов S5 GT в России.

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