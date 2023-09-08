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В Москве ищут лихача на Volkswagen, который сломал шею гаишнику

Shot: в Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся

В Москве водитель легкового автомобиля сбил инспектора ГИБДД, авария попала на видео. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел накануне вечером на Волгоградском проспекте. Инспектор ГИБДД вышел на оживленное шоссе, где его сбил черный Volkswagen Jetta. Водитель легковушки не остановился и уехал в неизвестном направлении.

Автоинспектора госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины выявили перелом левой ноги, ребра и шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов. Полиция занимается поисками водителя Volkswagen.

Днем ранее на юге Москвы мотоциклист сбил женщину с ребенком на переходе, а в центре столицы в аварию попал суперкар Ferrari Portofino.

Ранее в Москве эвакуировали Mercedes-Benz футболиста Артема Дзюбы.

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