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ГИБДД Москвы сообщила об ограничениях движения в День города

В День города в Москве ограничат движение транспорта

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Максим Блинов

В Москве 9 и 10 сентября 2023 года ограничат движение транспорта на ряде улиц в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Так, 9 сентября с 18 часов до окончания мероприятия будет ограничено движение автомобилей на ряде улиц в центре города. Это улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, улица Ефремова, Трубецкая, переулок Хользунова, дублер Комсомольского проспекта, а также Проектируемый проезд №2309.

С 12 часов дня 9 сентября до 22 часов перекроют движение на улицах Генерала Ермолова и двух боковых проездах Кутузовского проспекта. Там же движение будет ограничено в субботу, 10 сентября, с 15 до 20 часов.

В ТиНАО начиная с 8 утра и до 16 часов 9 сентября ограничат движение на Молодежной и Березовой улицах, а на следующий день с 8 до 22 часов будет закрыта Театральная улица.

Ранее стало известно, что на севере Москвы произошло массовое ДТП.

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