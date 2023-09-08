Omoda объявила старт продаж седанов S5 GT

Компания Omoda, которая входит в концерн Chery, объявила в России старт продаж седанов S5 GT по цене от 2,8 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

Седан оснащен турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. в связке с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. В базовой версии автомобиль оборудован светодиодной оптикой, 17-дюймовыми легкосплавными дисками с оранжевыми увеличенными тормозными суппортами, передними и задними парктрониками, датчиками дождя, освещения, давления и температуры в шинах, а также камерой заднего вида.

Также S5 GT получил 10-дюймовый экран мультимедиа-системы, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, центральный замок, бесключевой доступ, вентиляцию передних сидений, обогрев рулевого колеса с электроусилителем, панорамный люк и беспроводную зарядку для смартфонов. Максимальная комплектация дополняется комплексом камер кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга объектов в слепых зонах, адаптивным круиз-контролем и другими системами.

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Ранее УАЗ приступил к выпуску новой модели автомобиля.