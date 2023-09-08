В центре Москвы в аварию попал автомобиль за несколько десятков миллионов рублей

ДТП с Ferrari Portofino в центре Москвы попало на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал »РЕН ТВ».

На кадрах видно, что авария произошла в районе дома № 6 на Садово-Кудринской улице — легковой автомобиль выехал из-за поворота, а затем, спустя некоторое время, потерял управление и выехал на тротуар, где врезался в дерево.

В машине находились два человека — парень и девушка, кроме них пострадал еще один человек. На месте работают медики, которые оказывают пострадавшим первую помощь.

Ранее в Калининграде пассажир угнал машину знакомого, когда тот отлучился в магазин.

Угнанную машину позднее обнаружили в поселке Моховое. Выяснилось, что 35-летний мужчина, ранее судимый за вождение в нетрезвом виде, на Volvo своего приятеля врезался в другой автомобиль.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.