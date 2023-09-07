Пассажир разбил машину приятеля, оставившего в ней ключи

В Калининграде возбуждено уголовное дело против местного жителя, который угнал машину знакомого и попал на ней в ДТП. Об этом сообщается на странице областного управления МВД в соцсети «ВКонтакте».

Автовладелец припарковал машину на улице Александра Невского и отправился в магазин, оставив ключи от своего Volvo в машине. Вернувшись, машины на месте он не обнаружил.

«Когда водитель покинул салон иномарки, пассажир пересел за руль транспортного средства и уехал», — отмечается в сообщении полиции.

Угнанную машину позднее обнаружили в поселке Моховое. Выяснилось, что 35-летний мужчина, ранее судимый за вождение в нетрезвом виде, на Volvo своего приятеля врезался в другой автомобиль. С места ДТП он скрылся, а автомобиль бросил. Против калининградца возбуждено уголовное дело об угоне, он отпущен под подписку о невыезде. Также виновнику аварии предстоит возместить ущерб от ДТП.

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