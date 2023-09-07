Subaru представила внедорожную версию Levorg

Компания Subaru представила новую версию универсала Levorg Layback, сообщает Motor1. Автомобиль с защитной пластиковой отделкой предназначен для японского рынка.

Помимо отделки из неокрашенного пластика, призванной защитить кузов при движении вне дорог, от стандартного универсала Levorg Layback отличается увеличенным дорожным просветом. Он вырос на 55 мм и достиг 200 мм.

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Габаритная длина машины — 4770 мм, объем багажного отсека — 561 л. В штатной комплектации машина оснащается колесами на 18-дюймовых дисках.

Под капотом — оппозитный турбомотор 1.8, который выдает 174 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Универсал снабжен клиноцепным вариатором и симметричным полным приводом. Также Levorg Layback получил систему активной безопасности EyeSight нового поколения с широкоугольной камерой в стандартной комплектации.

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