Петербуржец отсудил у «Автотора» 28 млн рублей за дефектный BMW

Житель Санкт-Петербурга взыскал с АО «Автотор» более 28,4 млн рублей в рамках иска о защите прав потребителей из-за дефектного автомобиля BMW X6. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Василий Колесов приобрел изготовленный на «Автоторе» BMW X6 в 2021 году у официального дилера в Санкт-Петербурге. В гарантийный период владелец неоднократно обращался к дилеру из-за различных неисправностей системы кондиционирования. У машины был неисправен отопитель, а также периодически не срабатывала система бесключевого доступа. Устранить неисправности в ходе ремонта не удалось, а в конце марта 2022 года на машине окончательно перестал работать обдув.

Колесов обратился к автопроизводителю с требованием вернуть уплаченные за машину деньги, а после отказа обратился в суд. В ходе судебного разбирательства дефект машины был признан производственным. Суд взыскал с «Автотора» стоимость автомобиля (более 6,9 млн рублей), разницу с нынешней ценой аналогичной машины (5,5 млн рублей), проценты за пользование кредитом (1,4 млн рублей), неустойку (5 млн рублей), штраф (9,4 млн рублей), а также компенсацию морального вреда и судебные расходы.

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