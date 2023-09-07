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В России за неделю подорожали автомобили восьми марок

Lada, Kia, Geely, Chery, Omoda и Exeed подорожали в России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

За первую неделю сентября в России восемь автопроизводителей подняли цены на свою продукцию, сообщают «Автоновости дня».

«АвтоВАЗ» увеличил цены на седаны, лифтбэки и кросс-универсалы Granta, подорожание составило от 10 до 60 тыс. рублей в зависимости от версии (1,3-5,7%). Хетчбэки и универсалы без защитной пластиковой отделки предлагаются по прежней цене.

Несмотря на отсутствие локального производства и поставок, переписала ценники и корейская Kia. Модели Cerato, Seltos и Soul подорожали на 105 тыс. рублей. Китайский бренд Chery увеличил цены на 10-70 тыс. рублей в зависимости от модели, на 70 тыс. рублей подорожали кроссоверы Omoda, а у Exeed подорожание составило от 10 до 60 тыс. рублей.

На 35 тыс. рублей в начале сентября подорожали кроссоверы Geely Mongaro и Tugella, а для моделей Coolray и Atlas Pro производитель уменьшил размер «специальной выгоды», что увеличило их стоимость на 50 тыс. рублей.

Китайский JAC поднял цены на четыре модели из шести, представленных на российском рынке. В частности, для пикапов T6 и T8 Pro прибавка составила 200-250 тыс. рублей. Три модели FAW выросли в цене на 72-73 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что начало продаж кроссоверов Kaiyi перенесено на конец сентября.

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