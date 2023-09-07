В Москве эвакуировали Mercedes-Benz футболиста Артема Дзюбы

Автомобиль Mercedes-Benz футболиста Артема Дзюбы эвакуировали на штрафстоянку за неправильную парковку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Mercedes-Benz звезды «Локомотива» из центра Москвы увезли на стоянку в районе 17:00 6 августа. Однако спустя два часа выяснилось, что эвакуация была ошибочной и иномарку нужно вернуть хозяину. Ближе к полуночи Дзюба получил свой автомобиль обратно.

Кроме этого, за последний месяц нападающий несколько раз нарушал требования разметки и знаков, превышал скорость (от 40 до 60 км/ч), не пропускал автобусы и ездил без ремня безопасности. Сейчас у него не оплачено шесть штрафов на четыре с лишним тысячи рублей.

5 сентября стало известно, что дорожные службы эвакуировали автомобиль Range Rover Артема Дзюбы, припаркованный на одной из улиц Москвы. Машина футболиста была припаркована возле ресторана, перегородив велодорожку. Однако не факт, что автомобиль неправильно припарковал сам форвард, так как на этой машине чаще ездит его жена Кристина.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мать с ребенком пострадали при наезде мотоцикла.