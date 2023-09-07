Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

УАЗ приступил к выпуску новой модели автомобиля

Серийное производство грузовиков Sollers Argo началось на УАЗе

close
100%
Sollers

Выпуск компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo начался в четверг на Ульяновском автомобильном заводе. Об этом сообщает ТАСС.

Старт производства в режиме телемоста дал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Инвестиции в проект по сборке грузовиков составил 1 млрд рублей. Всего на площадке могут ежегодно собираться более 10 тыс. автомобилей. В 2024 году уровень локализации модели составит 60%.

Sollers Argo — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.). В базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

Ранее сообщалось, что продажи новых кроссоверов Geely Coolray в России начнутся в октябре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях