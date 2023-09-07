УАЗ приступил к выпуску новой модели автомобиля

Выпуск компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo начался в четверг на Ульяновском автомобильном заводе. Об этом сообщает ТАСС.

Старт производства в режиме телемоста дал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Инвестиции в проект по сборке грузовиков составил 1 млрд рублей. Всего на площадке могут ежегодно собираться более 10 тыс. автомобилей. В 2024 году уровень локализации модели составит 60%.

Sollers Argo — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.). В базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

Ранее сообщалось, что продажи новых кроссоверов Geely Coolray в России начнутся в октябре.