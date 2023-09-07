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В Москве мотоциклист сбил женщину с ребенком на переходе

На юге Москвы мать с ребенком пострадали при наезде мотоцикла

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Дептранс

На Кировоградской улице в Москве мотоциклист наехал на мать с ребенком, которые переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«Пострадавших пешеходов доставили в медучреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На видео, размещенном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», видно, что наезд произошел в момент, когда пешеходы вышли из-за медленно двигавшегося в правом ряду автобуса. За мгновение до столкновения с пешеходами мотоцикл начал падать набок и, продолжив движение по инерции, сбил людей.

Ранее в Челябинске водители устроили драку на проезжей части.

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